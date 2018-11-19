Galatasaray'da futbolcuların tüm alacakları ödendi

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, milli maç için verilen arada futbolcuların alacaklarının tamamını ödedi. Bu gelişme sonrasında Fatih Terim de yönetime teşekkür etti

Galatasaray'da sakat ve cezalı futbolcuların sayısının arttığı bir dönemde sıkıntı yaşayan teknik direktör Fatih Terim, yönetimin yaptığı hamle ile biraz olsun rahatladı.

Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, takıma yaklaşık 34 milyon liralık bir ödeme gerçekleştirdi. Futbolcuların alacaklarının tamamını ödeyen yönetim, bu hamle ile Florya'da yaşanan olumsuz havayı pozitife çevirmek için çaba harcıyor.

Teknik direktör Fatih Terim de oyuncuların motivasyonunu arttıran bu hamlenin ardından yönetime teşekkür etti.

UEFA'ya borçsuzluk kağıdını gönderen Galatasaray Kulübü, önemli bir adım atmış oldu.

Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, bugüne kadar 345 milyon liralık bir ödeme yapmış oldu.

BELHANDA DEVREYİ KAPATTI

Sakatlıklar nedeniyle kadro çıkarmakta zorlanan Galatasaray'da Younes Belhanda, kasığından yaşadığı sakatlık sebebiyle ligde ilk yarıyı kapatabilir.

Galatasaray'ın sakatlıklardan yana şanssızlığı sürüyor.

Fas'ın Kamerun ile karşılaştığı mücadelede sakatlanan Younes Belhanda, sahalardan 6 hafta uzak kalacak.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan idman raporu duyurusunda, Belhanda'nın sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edildiği ifade edildi.