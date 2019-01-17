Galatasaray'da forvete 3 aday

Bünyesindeki birçok yıldızı yüksek bonservisle gönderen Galatasaray, kadrosuna katacağı yeni isimlerin çalışmalarına devam ediyor.

Galatasaray'ın Alan dışında Wilfried Bony ile de ilgilendiği ve Fildişili golcünün sarı-kırmızılı takıma gelmek istediği öne sürüldü.

Transferin bonservis bedeli olmadan bitmeye yakın olduğu ifade ediliyor. Futbolcunun Swansea'den aldığı yıllık ücretten daha azını Galatasaray için kabul ettiği de bildirildi.

Bony'yi yüksek maaşından dolayı elden çıkarmayı planlayan Swansea'nin, Fildişili oyuncunun Galatasaray'a transferine onay vereceği iddia edildi.

BİR DİĞER İSİM TETTEH

Galatasaray ile ismi anılan bir başka isim de Sparta Prag forması giyen Benjamin Tetteh...

21 yaşındaki Ganalı futbolcu için Sparta Prag'a daha önce kiralama teklifinde bulunan Galatasaray, olumsuz yanıt almıştı. Transferden vazgeçmeyen Galatasaray'ın bu sefer Çekya ekibine 8 milyon euroluk bonservis teklifi yaptığı iddia edildi.

Sarı kırmızılıların Sparta Prag'ı kısa süreli ödeme tablosu ile ikna etmeye çalıştığı belirtildi. 21 yaşında ve santrfor mevkinde görev yapan Benjamin Tetteh, 1,93 boyunda. Benjamin Tetteh bu sezon ligde oynadığı 19 maçta 9 gol attı, 2 gol pası verdi.