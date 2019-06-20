Galatasaray'da forvet arayışı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, forvet hattına en az iki takviye yapmayı planlıyor. Sarı kırmızılıların listesinde bir çok önemli golcü var

Galatasaray, santrfor arayışlarına devam ediyor. Bir çok önemli golcü ile temas halinde olan sarı kırmızılıların gündemine gelen son isim, 'Chicharito' lakaplı, Javier Hernandez.

West Ham United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Meksikalı golcü, Manchester United, Real Madrid ve Bayern Leverkusen gibi önemli takımların formasını terletti.

Gündemdeki bir başka isimse, Danny Welbeck. Arsenal ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki İngiliz futbolcu, alternatifler arasında yer alıyor.

Galatasaray'ın devre arasında transferi için uğraş verdiği Benjamin Tetteh için de yeniden harekete geçildi.

Yönetim, 21 yaşındaki Ganalı santrfor için Sparta Prag kulübüyle temas halinde.

Spartak Moskova'da görev yapan Ze Luis ve Luiz Adriano da sarı kırmızılıların listesindeki diğer oyuncular.

İki futbolcu için de beklemede olan yönetim, Mbaye Diagne'yi satarak, transfere kaynak yaratmayı amaçlıyor.