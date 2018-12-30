Galatasaray'da Fatih Terim düğmeye bastı

Şampiyonlar Ligi’ne veda ettiği Lokomotiv Moskova maçı Galatasaray için dönüm noktası oldu.

Teknik direktör Fatih Terim, başlatılacak operasyonun sinyallerini Rusya'daki basın toplantısında vermişti.

Terim, "Taraftar bize hem ocak hem de temmuz ayında müsaade edecek. Elimizden geldiği kadar, kulübün gücü yettiği kadar'' ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca, yakın çevresi ile "Kadro dışı bırakmak ya da para cezası vermek çözüm değil. Bu takımı değiştireceğim'' görüşünü de paylaştı.

Fatih Terim, bir ay sonra düğmeye bastı. Serdar Aziz'in kadroda düşünülmediği, 4 milyon euro bonservis bedeli getirmesi halinde istediği takıma gidebileceği menajer Haluk Canatar'a söylendi.

Serdar için Fenerbahçe ve Beşiktaş da dahil her takımdan gelebilecek teklifler değerlendirilecek. Serdar'ın ise son kez Fatih Terim ile görüşerek takımda kalmak istediğini söyleyeceği öğrenildi.

Serdar gibi gözden çıkarılan bir diğer isim Eren.

Eren'in devre arası kampına götürülmemesi bekleniyor. Oyuncudan kendisine kulüp bulması istenecek ve serbest bırakılacak.

Teknik heyet, Akhisarspor'dan transfer edilen Ömer Bayram ile Muğdat Çelik’in sahaya yansıttığı oyundan da memnun değil. İki oyuncu için kiralama teklifi gelirse değerlendirilecek.

Fatih Terim'in sistemine uymayan Maicon için Al-İttihad'la sürdürülen pazarlıklarda son aşamaya gelindi. Brezilyalı stopere ayrıca ülkesinden de teklifler var.

Galatasaray devre arasında iki forvet, bir stoper ve bir sol bek transfer etmeyi hedefliyor.