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Galatasaray'da Falcao krizi

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Galatasaray’da futbolcularla indirim görüşmeleri başladı. Takımdaki hemen hemen her oyuncu, indirime gitmeyi kabul ederken Kolombiyalı yıldız Falcao, indirime gitmedi. Falcao’yla tekrar görüşülecek

Galatasaray'da Falcao krizi

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada futbol dururken, gerek Avrupa’da gerekse de Türkiye’de kulüpler futbolcuların maaşlarında indirime gitmesini talep etti.

Galatasaray da oyuncularıyla bu konuda görüşme yaptı. Sarı-kırmızılı formayı giyen futbolcular, yönetimin talebine kayıtsız kalmayarak indirim talebini kabul ederken yalnızca Falcao’nun bu talebe olumlu yanıt vermediği öğrenildi.

Takımda en fazla kazanan isim olan Kolombiyalı golcüyle yöneticiler önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecek ve yıllık ücretinde indirime gitmesi talep edilecek.

Yıllık maaşı bonuslar hariç 5 milyon Euro olan ve Galatasaray’la sezon başında 3 yıllık kontrat imzalayan yıldız futbolcu, indirime gitmemesi durumunda satış listesine konulacak.

Maçların seyircisiz oynanması durumunda tribün gelirlerini kaybedecek olan ve ekonomik anlamda, her kulüp gibi sıkıntı çeken Galatasaray, Falcao’nun bir sonraki görüşmede vereceği kararı bekliyor.

MUSLERA SÖZLEŞMEYE SICAK BAKIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, 2011 yılından bu yana kalesini koruyan Fernando Muslera’ya da yeni sözleşme teklifinde bulundu. Maaşında indirime gitmeyi kabul eden Uruguaylı file bekçisi, kendisine yapılan teklife de sıcak bakıyor.

Galatasaray, Muslera’nın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatmak istiyor. Taraflar yeni sözleşme konusunda önümüzdeki dönemde bir araya gelerek bu konuyu çözecek.

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