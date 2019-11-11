Galatasaray'da değişim

Galatasaray'da, Gaziantep Futbol Kulübü maçı, takımda yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Deplasmanda alınan 2-0’lık galibiyet, Sarı Kırmızılılarda birçok şeyi de değiştirecek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 kazanılan Gaziantep Futbol Kulübü maçında takımının futbolunu beğendi. Deneyimli teknik adam, deplasmanda olumlu sonuç veren 3-5-2 sistemine Medipol Başakşehir karşısında da devam etmeyi düşünüyor. Terim'in savunmada forma giyen Luyindama, Ahmet Çalık ve Marcao’nun performansından memnun kaldığı öğrenildi. Ryan Babel’den beklediği verimi alamayan tecrübeli çalıştırıcı, saha içindeki liderlik görevini Sofiane Feghouli’ye verme karar aldı. Gaziantep deplasmanında bir gol atan ve iki şutu direkten dönen Cezayirli futbolcunun formu her geçen gün biraz daha yükseliyor. Teknik direktör Fatih Terim, bundan sonraki maçlarda en az 2-3 yerli futbolcuya şans vermeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Gaziantep’te sahaya sürdüğü Ömer Bayram, Adem Büyük, Emre Taşdemir ve Ahmet Çalık'a tam not verdi. Terim, ‘Galatasaray ruhu’ diye nitelediği ortamın devam etmesi için, bu oyuncuları 11’de oynatmayı sürdürecek.