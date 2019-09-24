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Galatasaray'da Belhanda seferberliği

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Galatasaray'da, Belhanda seferberliği yaşanıyor. Kasımpaşa maçında çenesi kırıldığı için ameliyat olan Faslı oyuncunun, özel olarak yaptırılan bir maske ile Fenerbahçe derbisinde oynatılması planlanıyor

Galatasaray'da Belhanda seferberliği
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Belhanda'nın Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesini istediği öğrenildi.

Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonucu Faslı oyuncunun çenesinde kırıklar oluşmuş, sonrasında da ameliyat olmuştu.

Sarı kırmızılı kulübün sağlık heyetinin, Belhanda'yı maske ile derbide oynatmayı planladığı belirtildi.

Belhanda'nın, geçirdiği ameliyat ve ardından uygulanan yoğun tedaviyle kısa sürede toparlandığı ifade edildi.

Özveride bulunan bulunan Faslı oyuncu, takımla çalışmalara da başladı.

Belhanda'nın, özel olarak tasarlanan bir maske ile Fenerbahçe maçında takımındaki yerini alması bekleniyor.

Bu arada Galatasaray, Faslı futbolcunun forma giymediği maçlarda kazanmakta zorlanıyor.

Geçen sezon Belhanda’nın oynamadığı 9 maçta 15 puan kaybeden Galatasaray, bu sezon ise 4 puan yitirdi.

Belhanda, 1-1 sona eren İttifak Holding Konyaspor ve BtcTurk Yeni Malatya maçlarında forma giyememişti.

Faslı oyuncunun dönmesiyle Galatasaray, derbiye tam kadro çıkmış olacak.  

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