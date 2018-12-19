banner237
En iyi Stephen King kitapları
En iyi Stephen King kitapları
18 0
Keşke öğrenmeseydim diyeceğiniz gerçekler
Keşke öğrenmeseydim diyeceğiniz gerçekler
7 0
Tüp gaz'a indirim
Tüp gaz'a indirim
13 0
Dünyanın en etkileyici buz otelleri
Dünyanın en etkileyici buz otelleri
11 0
Sizlerle bu dünya daha güzel olacak
Sizlerle bu dünya daha güzel olacak
24 0
Aya’dan yine motor sesleri yükselecek
Aya’dan yine motor sesleri yükselecek
40 0
Plastik atıkların pençesindeki canlılar
Plastik atıkların pençesindeki canlılar
17 0
Lefke Tarihi ve Kültürü Üzerine Araştırmalar” kitabı çıktı
Lefke Tarihi ve Kültürü Üzerine Araştırmalar” kitabı çıktı
48 0
banner82

Galatasaray'da Belhanda çalışmalara başladı

banner27

banner210
Galatasaray'da Belhanda çalışmalara başladı
banner215

Galatasaray, Süper Lig'in 17. ve ilk yarının son haftasında 23 Aralık Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanda, dün akşam TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında 90'ar dakika süre alan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle başlanan antrenmanda daha sonra pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde, sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması üzerinde duruldu.

Sakatlığı geçen Younes Belhanda'nın, takımla çalışmalara katıldığı duyuruldu. Garry Rodrigues ile Emre Akbaba'nın fizyoterapistler eşliğinde salonda, Sinan Gümüş'ün ise yine kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı çalıştığı aktarıldı.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

GALATASARAY'DAN DEMBA BA HAMLESİ

Galatasaray, Beşiktaş’ın eski forveti Demba Ba transferi için kulübü Shanghai Shenhua temasa geçti. 

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın ilk transferini yapmaya yakın. Ocak ayında bir stoper ve iki forvet takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılı kulübün ilk hedefi Demba Ba.

Galatasaray, Senegalli golcüyü sezon sonuna kadar Çin ekibi Shanghai Shenhua'dan bedelsiz kiralamak istiyor. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcuya da 5 aylık sözleşme karşılığı 1.3 milyon euro önerilecek.

Galatasaray, kiralama ücreti vermeyeceği için Finansal Fair Play’e takılmayacak. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibinin, hem oyuncu hem de kulübü ile anlaşmaya yakın olduğu gelen bilgiler arasında.

Beşiktaşla 46 maça çıkan Demba Ba toplamda 28 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti. Geçen sezonun ikinci yarısında Göztepe için ter döken Senegalli golcü 13 maçta görev alırken, 7 gol ve 1 asistlik katkı vermişti.

Sezon sonunda bonservisinin sahibi olan Shanghai Shenhua'ya dönen Demba Ba, Çin ekibinde ise 17 maçta 5 gol ve iki asistle oynadı. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.