Galatasaray'da Belhanda çalışmalara başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 17. ve ilk yarının son haftasında 23 Aralık Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanda, dün akşam TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında 90'ar dakika süre alan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle başlanan antrenmanda daha sonra pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde, sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması üzerinde duruldu.

Sakatlığı geçen Younes Belhanda'nın, takımla çalışmalara katıldığı duyuruldu. Garry Rodrigues ile Emre Akbaba'nın fizyoterapistler eşliğinde salonda, Sinan Gümüş'ün ise yine kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı çalıştığı aktarıldı.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

GALATASARAY'DAN DEMBA BA HAMLESİ

Galatasaray, Beşiktaş’ın eski forveti Demba Ba transferi için kulübü Shanghai Shenhua temasa geçti.

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın ilk transferini yapmaya yakın. Ocak ayında bir stoper ve iki forvet takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılı kulübün ilk hedefi Demba Ba.

Galatasaray, Senegalli golcüyü sezon sonuna kadar Çin ekibi Shanghai Shenhua'dan bedelsiz kiralamak istiyor. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcuya da 5 aylık sözleşme karşılığı 1.3 milyon euro önerilecek.

Galatasaray, kiralama ücreti vermeyeceği için Finansal Fair Play’e takılmayacak. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibinin, hem oyuncu hem de kulübü ile anlaşmaya yakın olduğu gelen bilgiler arasında.

Beşiktaşla 46 maça çıkan Demba Ba toplamda 28 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti. Geçen sezonun ikinci yarısında Göztepe için ter döken Senegalli golcü 13 maçta görev alırken, 7 gol ve 1 asistlik katkı vermişti.

Sezon sonunda bonservisinin sahibi olan Shanghai Shenhua'ya dönen Demba Ba, Çin ekibinde ise 17 maçta 5 gol ve iki asistle oynadı.