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Galatasaray'da Adem Büyük şoku

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Beşiktaş ile oynanacak derbi maçın hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da Adem Büyük sıkıntısı yaşanıyor. Antrenmanda sakatlanan tecrübeli golcünün, pazar günü derbide forma giymesi tehlikeye girdi

Galatasaray'da Adem Büyük şoku

Galatasaray'da, Adem Büyük sıkıntısı yaşanıyor. Beşiktaş derbisi öncesinde gerçekleştirilen ilk antrenmanda sağ arka adalesinde ağrı hisseden tecrübeli oyuncu çalışmayı yarım bıraktı. 

İlk kontrollerin ardından AdemBüyük'ün, Beşiktaş karşısında forma giyme şansının düşük olduğu öğrenildi.

Golcü oyuncunun sağlık durumu çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacak. AdemBüyük'ün en az 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği ifade edildi. 

32 yaşındaki oyuncu, Falcao'nun yaşadığı sakatlık döneminde forma şansını iyi kullanmış, çıktığı 4 maçta 5 gol atmayı başarmıştı.

AdemBüyük'ten gelen sakatlık haberinin ardından teknik heyet forvet pozisyonuna Falcao'nun alternatifi olarak Andone'yi hazırlayacak. 

Demir Grup Sivasspor maçında kadroya dahil edilmeyen Rumen forvetin derbide yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Bu arada Galatasaray'da sarı kart sevinci yaşanıyor. RyanDonk, Adem Büyük ve SofianeFeghouli kart ceza sınırında bulunuyordu.

Donk ve Feghouli'nin Sivas deplasmanında kart görmemesi teknik heyeti memnun etti. 

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