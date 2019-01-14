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Galatasaray Bolu’da avantaj arıyor

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Galatasaray Bolu’da avantaj arıyor
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bugün Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'a konuk olacak.

Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.50'de başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Galatasaray, 5. turda dahil olduğu kupada Keçiörengücü'nü eleyerek son 16 turuna çıktı.

Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi.

Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.

KADRO BELLİ OLDU

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün deplasmanda Boluspor ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda gruplar halinde pas çalışmaları yaptığı bildirildi. İdmanın ana bölümünde taktik çalışmasının yapıldığı aktarıldı.

Boluspor maçı kafilesinde, kaleci Fernando Muslera ile Asya Kupası maçları nedeniyle Japonya Milli Takımı'nda bulunan Yuto Nagatomo yer almadı.

Galatasaray'ın Boluspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Mariano Filho, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

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