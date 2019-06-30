Galatasaray Banega için Sevilla’dan haber bekliyor

Galatasaraylı Fernando, Sevilla'nın teklifini kabul etti. Banega transferinde Brezilyalı futbolcusunu takasta kullanmak isteyen Sarı Kırmızılılar, İspanyol Kulübü'nden haber bekliyor

İki sezon önce 6 milyon euroya Manchester City’den transfer edilen tecrübeli futbolcu, İspanyol ekibine gitmek istediğini yönetime bildirdi.

Galatasaray'da oynadığı iki sezonda 2 Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Fernando, 58 maçta 4 gol attı.

Fernando'nun Sevilla ile anlaşmasının ardından Ever Banega için yapılan pazarlıklarda farklı bir yol haritası izlenecek.

Daha önce Mbaye Diagne'yi 16-17 milyon euro civarında bir paraya Al Nasr Kulübü’ne satmayı planlayan Galatasaray, bu oyuncudan gelecek paranın 5 milyon euroluk kısmını Arjantinli yıldızın bonservisine ayırmıştı.

Fernando'nun Sevilla ile anlaşmasıyla takas formülü devreye girdi. Ever Banega ile mali konularda anlaşan sarı kırmızılılar, Sevilla’ya Fernando için bire bir takas önerisini sundu.

Yapılan görüşmelerde, her iki futbolcunun da 1’er yıllık sözleşmelerinin bulunduğu hatırlatıldı ve karşılıklı para vermeden yapılacak takasın, en doğru çözüm yolu olduğu ifade edildi. İspanyol kulübü bu teklife önümüzdeki hafta cevap verecek.