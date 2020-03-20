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Galatasaray az atıyor, az yiyor

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Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, gol konusundaki istatistikleriyle dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar, son dönemde en az gol attığı ve en az gol yediği sezonu yaşıyor

Galatasaray az atıyor, az yiyor

Galatasaray az gol yiyor, az atıyor. Sarı kırmızılı ekip, bu sezon 44 kez ağları havalandırıp, kalesinde 20 gördü.

Fatih Terim'in öğrencileri, attığı gol sayısına bakıldığında son 5 sezon ki rakamların altında kaldı.

Süper Ligde Aytemiz Alanyaspor ile birlikte en fazla gol atan beşinci takım konumundaki sarı kırmızılılar, en son 2013-2014 sezonunda 26'ncı hafta itibariyle 50 gol barajının altında kalmıştı.

Galatasaray, 26'ncı haftalar itibariyle son 5 sezonda en fazla golü, 2017-2018 sezonunda attı.

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı kırmızılı ekip, 26 hafta sonunda 61 kez ağları havalandırmayı başarmıştı.

Gol yolları konusunda son 5 sezonun altında kalan Galatasaray, savunma performansı açısından ise son yılların en etkili görüntüsünü ortaya koyuyor.

Bu sezon kalesinde sadece 20 gol gören sarı kırmızılı ekip, 26 hafta sonunda Süper Lig’in en az gol yiyen takımı olmayı başardı.

Galatasaray’ın bu sezon attığı 44 golde 13 farklı oyuncunun imzası olması da dikkat çekiyor.

Sarı kırmızılı ekipte, Radamel Falcao 9, Adem Büyük ise attığı 6 gol ile takımın en skorer isimleri olarak kayda geçti. 

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