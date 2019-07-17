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Galatasaray, Avusturya’da kampa girdi

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Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında kamp yapacağı Avusturya'ya gitti

Galatasaray, Avusturya’da kampa girdi
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Yeni sezon hazırlıklarına 4 Temmuz'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan sarı-kırmızılı takım, 2 günlük iznin ardından kamp çalışmalarının yurt dışı ayağı için İstanbul'dan özel uçakla hareket etti.

Almanya'nın Münih kentine gelen sarı-kırmızılı kafile, daha sonra buradan kara yoluyla Avusturya'nın Tirol kentine bağlı Seefeld kasabasına geçti. Teknik direktör Fatih Terim idaresindeki kafile, kamp yapacağı otele yerleşti.

Galatasaray, TSİ 19.00'da yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray'ın yurt dışı kamp kafilesinde şu oyuncular yer aldı:

Adem Büyük, Ahmet Çalık, Ali Yavuz Kol, Atalay Babacan, Batuhan Şen, Berk Balaban, Emre Taşdemir, Erencan Yardımcı, Gökay Güney, İsmail Çipe, James Ozornwafor, Jimmy Durmaz, Marcos Teixeira, Mariano Ferreira, Metehan Mertöz, Mirza Cihan, Mustafa Kapı, Selçuk İnan, Şener Özbayraklı, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo.

Konstantinos Mitroglou, Martin Linnes, Ömer Bayram, Ryan Babel ve Ryan Donk, takıma Avusturya'da katıldı.

Milli takımlarla uluslararası turnuvalarda mücadele eden ve izinli olan Fernando Muslera ile Younes Belhanda, 2019 Afrika Uluslar Kupası finalinde ülkelerini temsil eden Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli ise kamp kadrosunda bulunmuyor.

Seefeld kasabasında 28 Temmuz Pazar gününe dek hazırlıklarını sürdürecek sarı-kırmızılı ekip, iki de hazırlık maçı oynayacak.

Almanya 1. Ligi (Bundesliga) temsilcilerinden RB Leipzig ile 19 Temmuz Cuma günü ilk hazırlık maçını yapacak Galatasaray, 25 Temmuz Perşembe günü ise Augsburg ile karşı karşıya gelecek.

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