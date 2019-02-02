Galatasaray Alanya'da yara aldı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, zirve yolunda yara aldı

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Djalma, Villafanez (Dk. 89 Taha Yalçıner), Fernandes (Dk. 80 Ozan Tufan), Cisse (Dk. 90+3 Josef Sural)

Galatasaray: Muslera, Mariano (Dk. 18 Ömer Bayram), Luyindama, Marcao, Linnes, Fernando, Feghouli (Dk. 82 Yunus Akgün), Onyekuru, Ndiaye, Belhanda, Mitroglou (Dk.55 Sinan Gümüş)

Goller: Dk. 45+4 Djalma (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 52 Feghouli, (Galatasaray)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Rakibi ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızı ekip, zirve yolunda kayıp yaşadı.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi Aytemiz Alanyaspor, Djalma Campos'un 45+4. dakikada uzaktan attğı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan konuk Galatasaray, 52. dakikada Feghouli ile eşitliği yakaladı: 1-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 36'ya, Aytemiz Alanyaspor ise 25'e yükseltti.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte sarı kart gören Sinan Gümüş ve Fernando Reges, cezalı duruma düştü. Bu iki isim, kritik Trabzonspor maçında görev yapamayacak.