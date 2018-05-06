Galatasaray, adım adım şampiyonluğa gidiyor

Ligin zirvesinde yer alan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya geldi. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı.
Galatasaray'a 3 puanı getiren golleri 15 ve 18'inci dakikalarda Rodrigues kaydetti.
Karşılaşmanın 3. dakikasında sol kanattan Barbosa'nın yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza alanı dışında buluşan Kadir Keleş'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
15. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan Linnes'in aktardığı topla buluşan Feghouli'nin ceza alanına yaptığı ortada arka tarafta meşin yuvarlakla buluşan Rodrigues, topu filelere gönderdi: 1-0.
18. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan hızlı gelişen Galatasaray atağında Rodrigues, Dany'yi geçip ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
22. dakikada Seleznov'un pasıyla ceza alanı içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Onur Ayık'ın şutunda Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.
31. dakikada gelişen Teleset Mobilya Akhisarspor atağında ceza alanı içnde Muslera ile Seleznov'un mücadelesinde Seleznov'un yerde kalmasına hakem Ali Palabıyık penaltı kararı verdi. 33. dakikada atışı kullanan Soner Aydoğdu'nun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
45. dakikada ceza alanı içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Rodrigues'in şutunda top direkten oyun alanına döndü. Daha sonra Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
50. dakikada Barbosa’nın sol kanattan yerden ortaladığı topa Seleznyov’un ön direkte bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak önce direğe ardından Galatasaray savunmasında Serdar’a çarparak filelerle gitti. 1-2
54. dakikada Selçuk’ın rakip ceza yayının yaklaşık 4 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta barajı aşan topa kaleci Fatih son anda sağ direk dibinde müdahalede bulunarak, tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.
55. dakikada Akhisarspor savunmasının havadan gönderdiği uzun pasta rakip ceza sahası önünde kaleci ile karşı karşıya kalan Muğdat’ın vuruşunda kaleci Muslera son anda müdahalede bulunarak, meşin yuvarlağın filelere gitmesini önledi.
63. dakikada Selçuk’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Donk’un aşırdığı topa altıpas çizgisi önünde Serdar’ın kafa vuruşunda top az farkla direğin yanından dışarıya çıktı.
90+1. dakikada Barbosa'nın ceza sahası içerisinde Linnes'e yaptığı faul sonrası hakem penaltı kararı verdi.
90+2. dakikada penaltıyı kullanan Gomis'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.