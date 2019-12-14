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Galatasaray'a 90+1'de büyük şok

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Galatasaray, Süper Lig'de 2-0 öne geçtiği maçta 90+1. dakikada yediği golle MKE Ankaragücü ile sahasında 2-2 berabere kaldı ve zirve yarışında yara aldı. Müthiş bir geri dönüşe imza atan Ankaragücü son 20 dakikayı 1 kişi eksik oynadı

Galatasaray'a 90+1'de büyük şok

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Mehmet Kısal

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo (Dk. 86 Emre Taşdemir), Lemina (Dk. 66 Selçuk İnan), Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram, Babel, Falcao (Dk. 77 Taylan Antalyalı)

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel (Dk. 89 Alper Önal), Alihan Kubalas, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Dk. 84 Moke), Faty (Dk. 78 Hasan Kaya), Kitsiou, İlhan Parlak, Orgill

Goller: Dk. 53 Feghouli, Dk. 83 Belhanda (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 88 İlhan Parlak (Penaltıdan), Dk. 90+1 Kitsiou (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk. 72 Orgill (MKE Ankaragücü)

Türk Telekom Stadı'nda oynanan 15. hafta mücadelesinin ilk yarısından gol sesi gelmedi. Galatasaray, Feghouli'nin kafa golüyle 53. dakikada 1-0 öne geçti. Başkent ekibinde Orgill, 72. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 

Eksik kalan rakibi karşısında Galatasaray, Belhanda'nın 83. dakikada attığı penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı.

10 kişi kalmasına ve 2-0 geriye düşmesine karşın maçı bırakmayan konuk MKE Ankaragücü, son dakikalarda müthiş bir geri dönüşe imza attı. İlhan Parlak'ın 88. dakikadaki penaltı golüyle farkı 1'e indiren başkent ekibi, Kitsiou ile 90+1'de eşitliği yakaladı: 2-2

Kalan sürede başka gol olmadı ve iki ekip de sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 24'e çıkarırken haftaya ligin son sırasında giren MKE Ankaragücü ise puanını 10 yükseltti.

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