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Galatasaray 8’de 8 yaptı

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Galatasaray, Süper Lig'in 24. hafta maçında sahasında Gençlerbirliğ'ni 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı son 8 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı

Galatasaray 8’de 8 yaptı

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Arda Kardeşler, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer Bayram (Dk. 74 Emre Akbaba), Feghouli (Dk. 84 Sekidika), Taylan Antalyalı, Onyekuru, Falcao (Dk. 79 Andone)

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Baiano, Candeias (Dk. 64 Nadir Çiftçi), Berat Özdemir (Dk. 64 Diallo), Sessegnon, Sio (Dk. 83 Rahmetullah Berişbek)

Goller: Dk. 3 Donk, Dk. 34 ve 69 Falcao (Galatasaray)

Süper Lig'in 24.haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Galatasaray, rakibini Donk ve Falcao'nun golleriyle 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar bu sonuçla galibiyet serisini 8 maça çıkarırken şampiyonluk yolunda bir adım daha attı. Aslan'ın zirve yürüyüşü sürüyor! Galibiyet serisini 8 maça çıkardı

Galatasaray'a 3 puanı getiren golleri, 3. dakikada Donk, 34. ve 69. dakikalarda Falcao attı.

Süper Lig'de son 8 maçını kazanan Galatasaray, puanını 48 yaptı. Gençlerbirliği ise 27 puanda kaldı.

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