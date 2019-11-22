Galatasaray 41 maç sonra evinde kaybetti

Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Galatasaray’ı 1-0 yenerek, sarı kırmızılıların ligde iç sahadaki 41 maçlık yenilmezlik serisine son verdi ve maç fazlasıyla lider oldu

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf Öz,

Galatasaray: Okan Kocuk, Emre Taşdemir (Dk. 86 Yuto Nagatomo ), Ahmet Çalık, Ryan Donk, Marcao, Mariano, Ömer Bayram, Mario Lemina, Sofiane Feghouli (Dk. 75 Emre Mor), Ryan Babel, Adem Büyük (Dk. 86 Younes Belhanda).

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Carlos Ponck, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir (Dk. 60 Fredrik Gulbrandsen), Azubuike Okechukwu (Dk. 73 Berkay Özcan), İrfan Can Kahveci (Dk. 87 Arda Turan), Edin Visca, Enzo Crivelli.

Gol: Dk. 78 Fredrik Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray evinde Medipol Başakşehir’i ağırladı. Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın 78. dakikasında Gulbrandsen'in attığı golle Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 22'ye yükselterek maç fazlasıyla lider oldu. Ligde kendi sahasında 41 maç sonra kaybeden Galatasaray ise 19 puanda kaldı.

Ligde oynadığı son 41 maçta yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir mağlubiyeti ile birlikte bu serisini sonlandırdı.

Sahasında lig müsabakası olarak en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Galatasaray, o maçtan bu yana ligde iç sahada çıktığı 41 maçın 34'ünü kazanırken, 7'sini ise beraberlikle sonlandırmıştı.

22. dakikada konuk takım Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Soldan uzun oynanan topa hareketlenen Visca, Emre Taşdemir ile girdiği mücadeleye rağmen ceza sahası içi sağ çaprazda meşin yuvarlağı indirdi. Penaltı noktası üzerine gelen topa Crivelli'nin bekletmeden vuruşunda kaleci Okan Kocuk yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Galatasaray savunması pozisyonun devamında topu kornere gönderdi.

34. dakikada Galatasaray'da sağ kanatta taç çizgisine yakın yerden kazanılan faul atışını Ömer Bayram kullandı. Bu futbolcunun kale önüne gönderdiği topa kimse müdahale edemedi. Meşin yuvarlağı son anda gören kaleci Mert Günok, gösterdiği refleksle topu çelmeyi başardı. Yaşanan tehlikede son olarak savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi ve tehlikeyi önledi.

40. dakikada hızlı gelişen sarı-kırmızılı takım atağında Mariano sağda Clichy'den sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Lemina'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine bekletmeden vurduğu topa ceza sahası içi sol çaprazdaki Adem Büyük de dokundu. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Mert Günok son anda uzanarak kornere çeldi.

Mücadelenin devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

49. dakikada sağ kanattan hızlı ve organize gelen Galatasaray'da Mariano'nun ön direğe yaptığı ortada Feghouli vuruşunu yaptı ancak iyi yer tutan kaleci Mert çizgi üzerinde golü önledi.

GOL: 78. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topu kazanan Medipol Başakşehirli oyuncu Gulbrandsen şık hareketlerle ilerledi ve topu sol ayağına alıp savunma arkasına harika bir pas yolladı. Ceza sahasında topla buluşan Gulbrandsen iyi kontrolünün ardından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

81. dakikada ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Emre yine ortasını yaptı fakat Başakşehir savunması bir kez daha topu karşılamayı başardı.

86. dakikada Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortada ön direkteki Emre Mor kafayı vurdu ancak top dışarı gitti.

Müsabaka, turuncu-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.