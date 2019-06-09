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Galatasaray 3 transferi açıklamaya hazırlanıyor

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Galatasaray'da gündem transfer... Sarı-kırmızılılar, Ryan Babel, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz transferlerini açıklamaya hazırlanıyor

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Galatasaray 3 transferi açıklamaya hazırlanıyor
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Yeni sezonda üç kulvarda başarılı olmayı hedefleyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yürütüyor...
Babel ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığı belirtiliyor. Şener Özbayraklı yürütülen görüşmeler de olumlu sonuçlandı...

İki futbolcu ile ilgili resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı öğrenildi.

Toulouse ile sözleşmesi sona eren Jimmy Durmaz'ın da gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

Eksik bölgelere takviye yapmayı planlayan yönetim, önceliğini bonservisi elinde olan futbolculara verecek.

İyi bir teklif gelmesi halinde satılması beklenen Diagne’nin takımda kalma ihtimali de bulunuyor.

Sezonu 30 golle tamamlayan Senegalli oyuncunun, hazırlık kampı sonrasında yeni sezonda daha faydalı olabileceği düşünülüyor.

22'nci şampiyonluğa 14 golle katkı sağlayan ve kiralık sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru'nun da takımda kalması için formül aranıyor.

Everton kulübünün Nijeryalı futbolcu için belirlediği yüksek bonservis ücreti, Galatasaray'ın işini zorlaştırıyor.

22 yaşındaki futbolcunun da İstanbul'da mutlu olduğu ve şartların oluşması halinde sarı kırmızılı formayı giymek istediği öğrenildi. 

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