Gabira’nın Türkiye mesaisi, lidere karşı başlayacak

Mustafa Yaşinses (Gabira), Bölgesel Amatör Lig 3. Grup’ta şampiyonluk mücadele eden Trabzon ekibi Hekimoğlu Doğanspor takımı ile anlaştı. Gabiralı Hekimoğlu Doğanspor, Pazar günü lider Kars 36 Spor’u konuk edecek

Küçük Kaymaklı’nın yollarını ayırdığı Mustafa Yaşinses(Gabira) bir kez daha futbol hayatını Türkiye’de sürdürecek. Mustafa Yaşinses, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3. Grup’ta şampiyonluk mücadele eden Trabzon ekibi Hekimoğlu Doğanspor takımı ile anlaştı.

Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Hekimoğlu Doğanspor 1 maçı eksik olarak, lider Kars 36 Spor’un 3 puan gerisinde bulunuyor. Gabiralı, Hekimoğlu Doğanspor Pazar günü lider Kars 36 Spor’u konuk edecek.

Hekimoğlu Doğanspor’dan, Mustafa Yaşinses ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Lacivert-Beyazlı ekibimiz, Kıbrıs Süper Ligi takımlarından Küçük Kaymaklı TSK'da forma giyen Mustafa Yaşinses'i renklerine bağladı. Kulüp Başkanımız Semih Hekimoğlu nezaretinde kulüp tesislerinde gerçekleşen imza töreninde oyuncu kendini Hekimoğlu Doğanspor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

İmza sonrası açıklamada bulunan kulüp başkanımız Semih Hekimoğlu; "Öncelikle oyuncumuza hayırlı olsun. Takımımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Aldığımız oyuncuların kaliteleri ortada. İlk yarıyı ikinci sırada bitiren başarılı takımımıza takviyeler yaparak şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümek istiyoruz" ifadelerinde bulundu.