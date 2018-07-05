Gabira'nın son kararı Garava

Küçük Kaymaklı’nın başarılı futbolcusu Mustafa Yaşinses, Merit Alsancak Yeşilova’ya kiralık olarak transfer oldu

Türkiye Bölgesel Amatör Lig’e transfer olması beklenen Mustafa Yaşinses (Gabira), ülkede kalma kararı aldı.

Küçük Kaymaklı'dan kopan futbolcular arasına giren Mustafa Yaşinses, Süper Lig ekibi Merit Alsancak Yeşilova'ya bir yıllığına kiralık olarak transfer oldu. Mustafa, başkan Redif Nurel ve teknik direktör Erdinç Akyulaf'ın huzurunda KTFF'de kendisini yeşil beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

Daha önce Türkiye BAL Ligi’ne gideceği konuşulan Mustafa Yaşinses’in ülkede kalması ve Yeşilova forması giymesi ise Yeşilova cephesini mutlu etti.