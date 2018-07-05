banner107
Kaymaklı allem gallem
Kaymaklı allem gallem
79 0
Kenan'ı Süper Lig’e, Sakallı hazırladı
Kenan'ı Süper Lig’e, Sakallı hazırladı
101 0
Burçlar yalnızken ne yapabilir
Burçlar yalnızken ne yapabilir
60 0
Stonite üçüncü ülke ihracatıyla zincirleri kırdı
Stonite üçüncü ülke ihracatıyla zincirleri kırdı
95 0
Yeni bir gezegenin doğumu
Yeni bir gezegenin doğumu
30 0
Ülkede idam için imza kampanyası başlatıldı
Ülkede idam için imza kampanyası başlatıldı
43 0
İngiltere penaltılarla son çeyrek finalist
İngiltere penaltılarla son çeyrek finalist
51 0
MTG, hızlı başladı
MTG, hızlı başladı
119 0
banner82
banner147

Gabira'nın son kararı Garava

banner27

Küçük Kaymaklı’nın başarılı futbolcusu Mustafa Yaşinses, Merit Alsancak Yeşilova’ya kiralık olarak transfer oldu

Gabira'nın son kararı Garava
banner137

Türkiye Bölgesel Amatör Lig’e transfer olması beklenen Mustafa Yaşinses (Gabira), ülkede kalma kararı aldı.

Küçük Kaymaklı'dan kopan futbolcular arasına giren Mustafa Yaşinses, Süper Lig ekibi Merit Alsancak Yeşilova'ya bir yıllığına kiralık olarak transfer oldu. Mustafa, başkan Redif Nurel ve teknik direktör Erdinç Akyulaf'ın huzurunda KTFF'de kendisini yeşil beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

Daha önce Türkiye BAL Ligi’ne gideceği konuşulan Mustafa Yaşinses’in ülkede kalması ve Yeşilova forması giymesi ise Yeşilova cephesini mutlu etti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.