Gabira hırslı çalışıyor

Hekimoğlu Doğanspor'a transfer olan Mustafa Yaşinses yeni takımıyla antrenmanlarına başladı. Yaşinses'in, Yakutiyespor maçının kadrosuna alınması bekleniyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Doğanspor'a transfer olan Mustafa Yaşinses (Gabira) yeni takımıyla antremanlarına başladı.

Ahmet Suat Özyazıcı sahasında yapılan Hekimoğlu Doğanspor'un antrenmanı yaklaşık 1.5 saat sürerken, takım deplasmanda oynayacağı Yakutiyespor maçı hazırlıklarına devam edecek. Kars 36 maçının kadrosunda yer almayan Mustafa Yaşinses'in antrenmandaki hırsı dikkat çekerken, Teknik Direktör Cemal Gürsel Menteşe tarafından Yakutiyespor maçının kadrosuna alınması bekleniyor.