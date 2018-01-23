banner107
Turkcell’de numara taşıma dönemi başladı
Turkcell’de numara taşıma dönemi başladı
29 0
6 0
 
10 0
17 yıllık rekor tarih oldu
17 yıllık rekor tarih oldu
40 0
76 0
Pulya, dum dum kurşunu kurbanı
Pulya, dum dum kurşunu kurbanı
102 0
67 0
banner82
banner147

Gabira hırslı çalışıyor

banner27

Hekimoğlu Doğanspor'a transfer olan Mustafa Yaşinses yeni takımıyla antrenmanlarına başladı. Yaşinses'in, Yakutiyespor maçının kadrosuna alınması bekleniyor

Gabira hırslı çalışıyor
banner137

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Doğanspor'a transfer olan Mustafa Yaşinses (Gabira) yeni takımıyla antremanlarına başladı.

Ahmet Suat Özyazıcı sahasında yapılan Hekimoğlu Doğanspor'un antrenmanı yaklaşık 1.5 saat sürerken, takım deplasmanda oynayacağı Yakutiyespor maçı hazırlıklarına devam edecek. Kars 36 maçının kadrosunda yer almayan Mustafa Yaşinses'in antrenmandaki hırsı dikkat çekerken, Teknik Direktör Cemal Gürsel Menteşe tarafından Yakutiyespor maçının kadrosuna alınması bekleniyor.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.