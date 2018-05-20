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Gabira, gül diyarı yolcusu

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Gabira, gül diyarı yolcusu
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Necati KÜLAHLILAR

Yıllardır Türkiye'de birçok BAL takımında forma giymiş olan Mustafa Yaşinses (Gabira), bu kez de Isparta Davrazspor 1967 takımı ile anlaştı.

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta sezonu ikinci sırada tamamlayan ve yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan gül diyarı Isparta'nın temsilcisi, Isparta Davrazspor 1967 takımının pembe - yeşilli formasını giyecek olan Mustafa Yaşinses, yeni takımına gitmeden önce bireysel antrenmanlarına ülkemizde başladı. Mustafa Yaşinses son olarak Trabzon Hekimoğlu Doğanspor takımında forma giymişti.

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