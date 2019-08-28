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Gabira, Görneç'te
Gabira, Görneç'te
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Gabira, Görneç'te

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Gabira, Görneç'te
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K-PET Birinci Ligin yeni ekiplerinden Görneç'te başarılı başkan Mehmet Şah ve yönetim kurulu takım kadrosunu güçlendirmeye devam ediyorlar. Görneç deneyimli sağ kanat futbolcusu Hasan Yaşinses'i (Gabira) de kadrosuna katarak, gücüne güç kattı. Hasan Yaşinses, geçtiğimiz sezon Akova'da forma giymişti.

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