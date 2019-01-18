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Futsalın şampiyonu LTL

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Liseli Genç Erkekler Futsal Birinciliği’nde, Lefkoşa Türk Lisesi rakibi Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. TMK ise üçüncü oldu

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Futsalın şampiyonu LTL
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liseli Genç Erkekler Futsal Birinciliği’nde şampiyon Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) oldu.

DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda dün oynanan Genç Erkekler Futsal Birinciliği final maçında Lefkoşa Türk Lisesi ile Hala Sultan İlahiyat Koleji karşı karşıya geldi. Oldukça tempolu geçen final mücadelesini 4-1 kazanan Lefkoşa Türk Lisesi şampiyonluğa ulaştı.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin ikinci olarak tamamladığı turnuvada üçüncülüğü Bekirpaşa Lisesi’ni 3-0 mağlup eden Türk Maarif Koleji (TMK)elde etti.

Final maçı sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları bakanlık yetkilileri ve okul idarecileri tarafından takdim edildi. Şampiyon Lefkoşa Türk Lisesi ülkemizi Türkiye finallerinde temsil edecek.

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