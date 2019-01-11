Futsalda Hala Sultan – LTL finali

DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda oynanan liseler arası futsal yarı final maçlarında Hala Sultan İlahiyat Koleji, Türk Maarif Koleji'ni 3-2, Lefkoşa Türk Lisesi de Bekirpaşa Lisesi'ni 2-0 mağlup ederek adlarını finale yazdırdılar. Final maçı 18 Ocak Cuma günü oynanacak. LTL – Bekirpaşa Lisesi maçı sonrasında ise olaylar çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselerarası (Genç) Erkekler Futsal Birinciliği’nde yarı final karşılaşmaları dün oynanırken finale yükselen okullar Hala Sultan İlahiyat Koleji ile Lefkoşa Türk Lisesi oldu.

İlk finalist Hala Sultan

DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda oynanan günün ilk yarı final mücadelesinde Hala Sultan İlahiyat Koleji ile Türk Maarif Koleji karşı karşıya geldi. Büyük çekişme ve heyecana sahne olan maçı 3-2'lik skorla kazanan Halasultan İlahiyat Koleji adını finale yazdıran ilk ekip oldu.

LTL sonunu iyi getirdi: 2-0

Diğer yarı final maçında ise geçen yılın finalisti Bekirpaşa Lisesi ile Lefkoşa Türk Lisesi karşılaştı. Lefkoşa Türk Lisesi, uzun süre golsüz eşitlikle devam eden karşılaşmanın son bölümünde bulduğu gollerle maçtan 2-0 galip ayrılarak finale yükseldi.

Final 18 Ocak'ta

Hala Sultan İlahiyat Koleji ile Lefkoşa Türk Lisesi arasındaki şampiyonun belli olacağı final maçı 18 Ocak Cuma günü oynanacak. Aynı gün final maçı öncesinde Türk Maarif Koleji ile Bekirpaşa Lisesi üçüncülük maçına çıkacak.

LTL – Bekirpaşa Lisesi maçı sonrasında ise olaylar çıktı. Bekirpaşa Lisesi öğrencilerinin tepkileri, araya girenler sayesinde büyümeden önlendi.