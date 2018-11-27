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Futsalda eğitim zamanı

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TFF Futsal Hakemi Eğitimcisi ve FIFA futsal hakemi Doç. Dr. Ozan Soykan, 3 gün boyunca KTFF hakemlerine ve üniversite temsilcilerine eğitim veriyor. Eğitim çalışmaları dün KTFF hakemlerinin katılımıyla başladı

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Futsalda eğitim zamanı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) futsal ile ilgili olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futsal Hakemi Eğitimcisi ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) futsal hakemi Doç. Dr. Ozan Soykan, 3 gün boyunca KTFF hakemlerine ve üniversite temsilcilerine eğitim verecek.

KTFF tarafından organize edilecek Futsal Aday Hakem Kursu 27-29 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitimde Soykan, TFF futsal hakemlerinin gördüğü eğitim programını hakem ve temsilcilere aktaracak. Söz konusu eğitim semineri 18.00 ile 22.00 saatleri arasında KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek ve toplam 12 saatlik bir teorik eğitim programı hakem ve temsilcilere aktarılacak.  

KKTC’de ilk kez yapılacak eğitim seminerine 36 hakemin yanı sıra Üniversiteler Futsal Şampiyonası’na katılacak 11 üniversitenin temsilcileri katılıyor. MHK başkanı Sadık Özbilgehan ve MHK üyelerinin de katıldığı eğitim çalışmasına hakemlerin katılımı oldukça yoğun oldu.

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