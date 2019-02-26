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Futsal Ligi üniversitelerin katılımıyla gerçekleştirilecek

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen 2019 sezonunda Futsal Ligi’nde 9 üniversitenin takımları mücadele edecekler

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Futsal Ligi üniversitelerin katılımıyla gerçekleştirilecek
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilecek ve KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından desteklenecek olan Futsal Ligi için geri sayım başladı.

2018-2019 sezonu içerisindeki Futsal Ligi ile ilgili olarak 28 Şubat 2019 Perşembe günü basın toplantısı düzenlenecek ve lig ile ilgili geniş kapsamlı bilgi verilecek. Saat 15.00’te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek olan basın toplantısına kulüp temsilcileri de katılacak.

ÜNİVERSİTE TAKIMLARI KATILACAK

2019 sezonunda Futsal Ligi’nde 9 takım mücadele edecek. Girne Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü (ODTÜ KKK), Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ), Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTBÜ), Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bu sezon ligde şampiyonluğu kovalayacak.

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