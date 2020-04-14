banner411
banner69
Değirmenlik ‘Dayanışma Mutfağı’ halka umut oluyor
Değirmenlik ‘Dayanışma Mutfağı’ halka umut oluyor
8 0
Özgür basın susturulamaz
Özgür basın susturulamaz
27 0
 
"Yabancı futbolcular kalabilir"
81 0
İlk kadın şairlerimizden Emine Hazım Remzi
İlk kadın şairlerimizden Emine Hazım Remzi
72 0
TABİPLER BİRLİĞİ YÜZEYLERİ NASIL TEMİZLEMELİYİZ !
TABİPLER BİRLİĞİ YÜZEYLERİ NASIL TEMİZLEMELİYİZ !
108 0
“Tarih bu ayıbı yazacak”
“Tarih bu ayıbı yazacak”
119 0
“Herkese eşit maaş verilmesi gibi bir durum yok”
“Herkese eşit maaş verilmesi gibi bir durum yok”
33 0
banner440

Futbolun yol haritası belirleniyor

banner27

Futbolun yol haritası belirleniyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Koronavirüs salgını sebebiyle duran futbol ligleri ile ilgili olarak açıklama yaptı.
Sertoğlu, bugün Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ile yaptıkları görüşmede futbolun geleceğiyle ilgili yol haritası için Başbakanlık Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile yapılacak toplantılar sonrasında karar verileceğini belirtti.
Sertoğlu’nun açıklaması şöyle;
"Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemal Deniz Dana ile bugün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)’nda bir toplantı gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda futbolun normale dönebilmesi ve geleceğiyle ilgili olarak konuştuk. Görüşme sonrasında Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Arslan Bıçaklı’yı da telefoniyen arayıp bilgilendirdik. Yaptığımız görüşmede; önümüzdeki günlerde Başbakanlık Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile yapılacak toplantılar sonrasında alınacak kararlar doğrultusunda bir yol haritası belirleyip spor kamuoyu ve kulüplerimize bilgi vereceğiz."

 Sağlıklı günler diler, saygılar sunarım…

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.