Futbolun yol haritası belirleniyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Koronavirüs salgını sebebiyle duran futbol ligleri ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Sertoğlu, bugün Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ile yaptıkları görüşmede futbolun geleceğiyle ilgili yol haritası için Başbakanlık Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile yapılacak toplantılar sonrasında karar verileceğini belirtti.

Sertoğlu’nun açıklaması şöyle;

"Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemal Deniz Dana ile bugün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)’nda bir toplantı gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda futbolun normale dönebilmesi ve geleceğiyle ilgili olarak konuştuk. Görüşme sonrasında Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Arslan Bıçaklı’yı da telefoniyen arayıp bilgilendirdik. Yaptığımız görüşmede; önümüzdeki günlerde Başbakanlık Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile yapılacak toplantılar sonrasında alınacak kararlar doğrultusunda bir yol haritası belirleyip spor kamuoyu ve kulüplerimize bilgi vereceğiz."

Sağlıklı günler diler, saygılar sunarım…