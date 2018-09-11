Futbolun sağlık görevlileri belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen liglerde 2018-2019 Futbol Sezonu’nda görev yapacak olan sağlık görevlileri belirlendi.

Geçtiğimiz günlerde KTFF Sağlık Kurulu tarafından yapılan “Bilgi Güncelleme Semineri”ne katılım gösteren ve yeni sezonda görev almaya hak kazanan sağlık görevlilerinin listesi şöyle: