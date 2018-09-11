Futbolun sağlık görevlileri belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen liglerde 2018-2019 Futbol Sezonu’nda görev yapacak olan sağlık görevlileri belirlendi.
Geçtiğimiz günlerde KTFF Sağlık Kurulu tarafından yapılan “Bilgi Güncelleme Semineri”ne katılım gösteren ve yeni sezonda görev almaya hak kazanan sağlık görevlilerinin listesi şöyle:
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1. Uğur Bulut
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2. Semih Tekinöz
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3. Ali Ünal
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4. Olga Çakır
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5. ZALİHE MÜDERRİS
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6. Emine Salman
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7. Değer Çokbilen
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8. Koraltay Karamanoğlu
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9. Hakan Üresin
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10. Hüseyin Kaleci
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11. İsmail Çetinkaya
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12. Musa Baykut
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13. Aykut Nergiz
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14. Hakan Gök
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15. Orhan Göre
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16. Abdurrahman Payas
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17. Serdar Dalkılıç
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18. İbrahim Bilgen
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19. Nihat Şencan
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20. Cazım Ünal
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21. Ceyhun Akbulut
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22. Abdurrahman Sağır
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23. Halil Tepe
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24. Recep Hazar
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25. Selda Hançer
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26. Koray Samet Nurçin
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27. Songül Karakuş
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28. Şahin Açıkgöz
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29. Mustafa Şener
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30. Nazan Ünal
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31. Yağmur Öztürk
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32. Mustafa Kaya
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33. Hamza Uçar
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34. Cengiz Elyeli
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35. Fermide Yeltekin