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Futbolun sağlık görevlileri belirlendi

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Futbolun sağlık görevlileri belirlendi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen liglerde 2018-2019 Futbol Sezonu’nda görev yapacak olan sağlık görevlileri belirlendi.

Geçtiğimiz günlerde KTFF Sağlık Kurulu tarafından yapılan “Bilgi Güncelleme Semineri”ne katılım gösteren ve yeni sezonda görev almaya hak kazanan sağlık görevlilerinin listesi şöyle:

1.       Uğur Bulut

2.       Semih Tekinöz

3.       Ali Ünal

4.       Olga Çakır

5.       ZALİHE MÜDERRİS

6.       Emine Salman

7.       Değer Çokbilen

8.       Koraltay Karamanoğlu

9.       Hakan Üresin

10.   Hüseyin Kaleci

11.   İsmail Çetinkaya

12.   Musa Baykut

13.   Aykut Nergiz

14.   Hakan Gök

15.   Orhan Göre

16.   Abdurrahman Payas

17.   Serdar Dalkılıç

18.   İbrahim Bilgen

19.   Nihat Şencan

20.   Cazım Ünal

21.   Ceyhun Akbulut

22.   Abdurrahman Sağır

23.   Halil Tepe

24.   Recep Hazar

25.   Selda Hançer

26.   Koray Samet Nurçin

27.   Songül Karakuş

28.   Şahin Açıkgöz

29.   Mustafa Şener

30.   Nazan Ünal

31.   Yağmur Öztürk

32.   Mustafa Kaya

33.   Hamza Uçar

34.   Cengiz Elyeli

35.   Fermide Yeltekin
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