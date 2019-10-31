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Futbolun kalbi Girne’de atacak

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Süper Ligde 8. hafta, bu akşam saat 19:00’da Girne’de futbolumuzun en önemli derbilerinden olan Türk Ocağı ile Doğan Türk Birliği derbisi ile başlayacak

Futbolun kalbi Girne’de atacak
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K-PET Süper Ligin 8. haftasında bu akşam saat 19:00’da Girne’de futbolumuzun en önemli derbilerinden olan Türk Ocağı ile Doğan Türk Birliği derbisi oynanacak.

Maunacılar ile Gravatlılar arasında Mete Adanır Stadında oynanacak olan haftanın açılış maçını Kerem Eran yönetecek. Maça girişte kadın taraftarlara özel hazırlanan biletlerden elde edilecek gelir, Kanser Hastaları Yardımlaşma Derneğine bağışlanacak.

K-PET Birinci Lig lideri Mesarya ise 8. haftada, Cumartesi günü Esentepe deplasmanına çıkacak. Maçı Mustafa Öztugayyönetecek.

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