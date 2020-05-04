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Futbolun kader günü

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'ndabugün yapılacak toplantılarda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği yönetim kurulları bir araya gelerek, liglerin geleceği ile ilgili kararı vermeye çalışacaklar

Futbolun kader günü

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kuruluspor faaliyetlerini de 15 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı. Bu nedenle K-PET Ligleri ile ilgili belirsizlik devam ederken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da soruna çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bilim ve Sağlık Kurullarından cevaba göre hareket edecek olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda bugün 3 toplantı yapılacak.Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundakiilk toplantıdaKulüpler Birliği yönetim kurulusaat 14:00’te toplanacak. İkinci toplantıda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği yönetim kurulları bir araya gelecekler. Saat 16:00’da toplanacak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulu ise devlet yetkililerinden ve Kulüpler Birliğinden elde ettikleri verileri de değerlendirerek, liglerin geleceği ile ilgili kararını belirleyecek.

Bu arada elde ettiğimiz bilgilere göre devlet yetkililerinden, sıfır risk konusunda geri dönüt alınamadığı ve liglerin Eylül ayına ertelenme ihtimalinin ağır basıyor.
 

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