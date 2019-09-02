Futbolun imza günü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Başbakanlık ile devlet katkısı protokolünün yanı sıra Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. (K-Pet) ile 2 sezonluğuna Liglerin İsim Hakkı Sponsorluğu sözleşmesine bugün imza koyuyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başbakanlık ile devlet katkısı protokolünün yanı sıra Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. (K-Pet) ile Liglerin İsim Hakkı Sponsorluğu sözleşmesine bugün imza koyuyor.

Saat 09.30’da Eziç Lefkoşa’da gerçekleşecek imza töreninde bu yıl futbol için ayrılan 8,5 Milyon TL’lik devlet katkısı için protokol imzalanacak. İmza töreninde Başbakan Ersin Tatar ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu protokolü imzalayacak.

Ardından ise uzun yıllardır KTFF’nin Süper Lig ve 1.Ligi’ne ismini veren Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. (K-Pet) ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.

Sözleşme gereğince geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonlarında Süper Lig ve 1.Lig’in ismi K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig olarak lanse edilecek. Sertoğlu: “Kıbrıs Türk futbolunun gelişimi için önemli”

Gerçekleşecek imza töreni ile ilgili konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, futbola bu yıl ciddi bir katkının yapıldığını ve katkının 8,5 Milyon TL’ye çıkmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

Bu katkının Kıbrıs Türk futbolunun gelişimi için önemli olduğunu ifade eden Sertoğlu, altyapı ve üstyapının gelişimi konusunda bu kaynaktan ciddi ölçüde faydalanılacağını kaydetti.

“Liglerimiz K-Pet ismi ile özdeşleşti”

K-Pet ile imzalanacak sponsorluk ile ilgili de konuşan Hasan Sertoğlu, “K-Pet ile Süper Lig ve 1.Lig’in ismi artık özdeşleşmiştir.

Uzun yıllardır futbolumuza çok önemli katkılar koyan Kıbrıs Türk Petrolleri ile 2 yıl daha devam edeceğiz. Umarım bu sponsorluk uzun yıllar sürmeye devam eder.”diye konuştu.