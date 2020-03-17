Futbolun İmam’ı

Ali İmam, futbolumuza futbolcu ve teknik adam olarak hizmet vermeye devam ederken, son olarak BTM Birinci Lig playoff final maçında İncirli’ni ilk golünü atmıştı

Futbolumuzun önemli isimlerinden Ali İmam, futbolumuza futbolcu ve teknik adam olarak başarıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Sezona K-PET Birinci Ligde Gençler Birliği’nde başlayan Ali İmam, ara transferde BTM Birinci Lig ekibi İncirli’ye transfer olarak sezonu burada lig terfi ederek tamamladı.Ali İmam şu anda ise BTM İkinci Lig ekiplerindenDilekkaya’yı çalıştırıyor.

Ali İmam, BTM Birinci Ligden, K-PET Birinci Lige yükselecek olan üçüncü takımın belirlendiği BTM Birinci Lig playoff final maçınaİncirli ile Dikmen Gücü arasında oynanan maçta da takımının ilk golünü atmış ve İncirli’nin tarihinde ilk kez Birinci Lige yükselmesine büyük katkı koymuştu.