Futbolun gurur gecesi yaşanacak

KTFF 2018-2019 Futbol Sezonundaki başarılıları ödüllendirmek amacıyla ödül töreni düzenliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2018-2019 Futbol Sezonundaki başarılıları ödüllendirmek amacıyla ödül töreni düzenliyor.

4 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 20.00’de Lefkoşa Golden Tulip Hotel’deki ödül gecesi ile birlikte 2018-2019 Futbol Sezonu’nda başarı elde eden kulüp ve futbolcular ödüllerini alacak. Gecede ayrıca Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu sponsorları olan Kıbrıs Türk Petrolleri (K-Pet), Başman Şirketler Grubu, Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) ve DigiTech firmalarına da katkılarından dolayı teşekkür plaketi verilecek. Yapılan açıklamada futbolun tüm paydaşlarının geceye davetli olduğu duyuruldu.

Gecede ödül alacak kulüp ve futbolcular şöyle;

BAŞARI ÖDÜLÜ ALACAK OLAN KULÜPLER

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ SK (K-Pet Süper Lig şampiyonu)

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ SK (Kıbrıs Kupası şampiyonu)

YENİCAMİ AK (Süper Kupa şampiyonu)

YENİCAMİ AK (K-Pet Süper Lig ikincisi)

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ (K-Pet Süper Lig üçüncüsü)

GÖÇMENKÖY İYSK (K-Pet 1.Lig şampiyonu)

DÜZKAYA KOSK (K-Pet 1.Lig ikincisi)

HAMİTKÖY ŞHSK (K-Pet 1.Lig Play-Off birincisi)

TÜRK OCAĞI LİMASOL (U21 Süper Lig şampiyonu)

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ SK (U21 Süper Lig ikincisi)

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ (U21 Süper Lig üçüncüsü)

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK (U21 1.Lig şampiyonu)

MORMENEKŞE GBSK (U21 1.Lig ikincisi)

GÖÇMENKÖY İYSK (U21 1.Lig üçüncüsü)

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK (Ahmed Sami Topcan Kupası şampiyonu)

BAF ÜLKÜ YURDU (U17 Ligi şampiyonu)

BAF ÜLKÜ YURDU (Digitech U15 Ligi şampiyonu)

MAĞUSA SPOR AKADEMİSİ (KKTCELL Kadınlar Ligi şampiyonu)

CENTİLMENLİG ÖDÜLÜ ALACAK OLAN KULÜPLER

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK (K-Pet Süper Lig Centilmenlig birincisi)

BOSTANCI BAĞCIL SK (K-Pet 1.Lig Centilmenlig birincisi)

BAF ÜLKÜ YURDU (U21 Süper Lig Centilmenlig birincisi)

YALOVA SK (U21 1.Lig Centilmenlig birincisi)

GOL KRALLARI VE GOL KRALİÇESİ

John Ebuka Okoye (YENİCAMİ AK) (K-Pet Süper Lig gol kralı/33 GOL)

Sadık Balarabe (Mağusa Türk Gücü) (Kıbrıs Kupası Gol Kralı/12GOL)

İrfan Boşnak (Akova Vuda Tçb) (K-Pet 1.Lig gol kralı/29GOL)

Cevdet Gürsel Alıcı (Türk Ocağı Limasol) (U21 Süper Lig gol kralı/61 gol)

Ademok oladımejı (yonpaş dumlupınar) (U21 1.Lig gol kralı/39GOL)

Ömer Ulaş (Baf Ülkü Yurdu) (U17 Ligi gol kralı/17 GOL)

Abdullah Çomunoğlu (M A Yeşilova) (Digitech U15 Ligi gol kralı/23 GOL)

Başak Ruso (Akdeniz Sb) (KKTCELL Kadınlar Ligi gol kralı/14 GOL)