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Futbolun geleceği Başbakanlık'ta görüşüldü

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Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, bir toplantı yaparak, futbolun tekrardan oynanabilmesi için neler gerektiğini görüştüler

Futbolun geleceği Başbakanlık'ta görüşüldü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Başbakan Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası açıklama yaptı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundan görüşme ile ilgili yapılan açıklama şöyle;

“Başbakanlık’ta bugün Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ile bir toplantı gerçekleştirdik.

Futbolun geleceği ile ilgili konuların konuşulduğu toplantıda sağlık koşullarının elvermesi durumunda liglerimizi devam ettirip tamamlama isteğimizi ortaya koyduk. Bu konuda gerek Başbakan Ersin Tatar, gerekse de Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli sürecin bu şekilde sorunsuz devam etmesi durumunda, hem normalleşme hem de sosyalleşme adına ülkede sporun tekrardan yapılabilmesi için neler gerektiğiyle ilgili görüşlerini ortaya koydu.

Görüşme sonucunda Mayıs ayının 13-14’ü gibi tekrardan bir araya gelip son durumun değerlendirilmesi kararı alındı.

Hassasiyet ve ilgilerinden ötürü Sayın Başbakan Ersin Tatar ve Sayın Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’ye teşekkür ederim.

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