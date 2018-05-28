“Futbolumuzun dışa açılımı konusunda ilerlemeler var”

Sertoğlu, dışa açılım konusunda önemli ilerlemeler kaydettiklerini açıkladı

Hamit SAKALLI

Lefkoşa Türk Belediyesi başkan adayı olduğu için Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanlığından izinli olarak ayrılan Hasan Sertoğlu, izne çıkmadan önce dışa açılım konusunda önemli ilerlemeler kaydettiklerini açıkladı.

Dün sabah kahvaltıda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği üyeleri ile bir araya gelen Hasan Sertoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ile işbirliği içerisinde futbolumuzun dışa açılımı konusunda ilerlemeler kaydettiklerini, bunun için de dünyaca ünlü bir spor avukatını tuttuklarını söyledi. CONIFA 2018 Dünya Kupası sonrasında bu çalışmaların netleşeceğini de belirten Hasan Sertoğlu, açılımın içeriğiyle ile ilgili ise daha fazla detay vermedi.