banner107
“Şampiyonluk için yola çıkacağız”
“Şampiyonluk için yola çıkacağız”
20 0
Enduro heyecanı, İskele’de yaşandı
Enduro heyecanı, İskele’de yaşandı
22 0
Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif
Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif
19 0
İşte uçakların sırları
İşte uçakların sırları
137 0
Girne plajları doldu taştı
Girne plajları doldu taştı
81 0
THY, iftar yemeğinde başarılıları ödüllendirdi
THY, iftar yemeğinde başarılıları ödüllendirdi
86 0
Hem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı
Hem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı
259 0
Kendinizi özel hissedeceksiniz
Kendinizi özel hissedeceksiniz
81 0
banner82
banner147

“Futbolumuzun dışa açılımı konusunda ilerlemeler var”

banner27

Sertoğlu, dışa açılım konusunda önemli ilerlemeler kaydettiklerini açıkladı

“Futbolumuzun dışa açılımı konusunda ilerlemeler var”
banner137

Hamit SAKALLI

Lefkoşa Türk Belediyesi başkan adayı olduğu için Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanlığından izinli olarak ayrılan Hasan Sertoğlu, izne çıkmadan önce dışa açılım konusunda önemli ilerlemeler kaydettiklerini açıkladı.

Dün sabah kahvaltıda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği üyeleri ile bir araya gelen Hasan Sertoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ile işbirliği içerisinde futbolumuzun dışa açılımı konusunda ilerlemeler kaydettiklerini, bunun için de dünyaca ünlü bir spor avukatını tuttuklarını söyledi. CONIFA 2018 Dünya Kupası sonrasında bu çalışmaların netleşeceğini de belirten Hasan Sertoğlu, açılımın içeriğiyle ile ilgili ise daha fazla detay vermedi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.