“Futbolumuzu geliştirmek için adayım”

Futbol Kulüpler Birliği başkanlığına adaylığını açıklayan Hüseyin Özen Yılmaz, “Kulüpler Birliği'nde görev yapacak yönetim kurulu ile futbolumuzu geliştirmeyi kendimize görev edineceğiz” dedi

Futbol Kulüpler Birliği'nin 11 Ağustos Cumartesi günü KTFF Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu'nda saat 10.00 da yapılacak olan olağan genel kurulunda başkan adayı olan Hüseyin Özen Yılmaz, başkan adayı olma nedenlerini açıkladı.

"Kemal Köseoğlu başkanlığındaki Futbol Kulüpler Birliği yönetiminde futbolumuz adına iyi işler yapmak için çalıştık.

Kemal Köseoğlu aday olmama kararından sonra olağan genel kurulda başkan adayı olmam konusunda yönetim içerisinde değerlendirme yaptık. Bu çalışma sonrasında da başkan adayı olma kararı aldım.

Üyelerin onayını alırsam Kemal Köseoğlu'ndan aldığım başkanlık bayrağını daha ileriye taşımak ve Kulüpler Birliği'nde görev yapacak yönetim kurulu ile futbolumuzu geliştirmeyi kendimize görev edineceğiz.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkan ve yönetim kurulu ile uyum içerisinde futbolumuza ve kulüplerimize katkı yapmak için elimizden geleni yapacağız."