Futbolumuzda start Leymosun derbisiyle olacak

Futbolda 2018-2019 futbol sezonu bu akşam Mete Adanır Stadı’ndaki Leymosun derbisi ile başlayacak. Sezonun açılış maçında Türk Ocağı ile Doğan Türk Birliği karşılaşacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig'de 2018-2019 futbol sezonu bu akşam Girne Mete Adanır Stadı’nda Leymosun derbisi ile başlayacak. Sezonun açılış maçında saat 20.00'de Türk Ocağı ile Doğan Türk Birliği karşılaşacak.

Maçı Fehim Dayı, Engin Akkagün, Mehmet Ekşici hakem üçlüsü yönetecek. Dördüncü hakem ise Emre Öztaşlı olacak. Karşılaşmanın bilet fiyatı 30 TL olarak açıklandı.

Son şampiyon Yenicami, haftanın kapanış maçında 24 Eylül Pazar akşamı Güzelyurt deplasmanında Binatlı'ya konuk olacak.

K-Pet Süper Lig’de 1. Hafta maç programı şöyle:

20 Eylül Perşembe(Saat 20:00)

Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği

21 Eylül Cuma (Saat 20:00)

Çetinkaya – Baf Ülkü Yurdu

22 Eylül(Saat 16:30)

Gençler Birliği – Gençlik Gücü

K.Kaymaklı - Cihangir

23 Eylül

Gönyeli – Girne Halk Evi (Saat 16:30)

Esentepe – Lefke (Saat 16:30)

Merit. A. Yeşilova – Mağusa Türk Gücü (Saat 19:00)

24 Eylül Pazartesi (Saat 18:45)

Binatlı – Yenicami

Sertoğlu: Güzelliklerin konuşulduğu bir sezon olsun

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu yeni sezon için mesaj yayınlarken, şu ifadeleri kullandı:

"2018-2019 Futbol Sezonu’nu yarın akşam oynanacak karşılaşma ile açıyoruz. Yeni sezonda, tüm kulüplerimizin sorunsuz bir sezon geçirmelerini dilerim. Kulüplerimizin yeni sezonda centilmenlik çerçevesinde, saygı ve sevgi ortamında bir dönem geçirmeleri en büyük arzumdur. Kulüplerimiz, yöneticilerimiz, teknik direktörlerimiz ve futbolcularımız el ele verirse altından kalkamayacağımız şey yoktur. Dilerim yeni sezonda tamamen futbolun ve