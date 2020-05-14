Futbolumuzda antrenmanlara başlama tarihi açıklandı

Hasan Sertoğlu, antrenmanlara başlama tarihi ve antrenmanlara başlama kuralları ilgili açıklamalarda bulundu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) BaşkanıHasan Sertoğlu,antrenmanlara başlama tarihi ve antrenmanlara başlamakuralları ilgili açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) BaşkanıHasan Sertoğlu’nun antrenmanlara başlama kuralları ile ilgili açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile KKTC Spor Dairesi arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda, tüm futbol kulüplerimiz 18 Mayıs 2020 tarihinden itibaren aerobik ve kondisyon antrenmanlarına aşağıdaki şartlarla bireysel olarak başlayabilecektir.

Bu süreçte bizimle birebir yaklaşık 1 aydır uğraş veren sayın Kemal Deniz Dana ve Mehmet Özbilgehan’a teşekkür ederiz.

“1-Bakanlar Kurulu’nun açıkladığı 18 Mayıs 2020’den 1 Haziran 2020 tarihine kadar sosyal mesafe kurallarına uyularak dörderli/beşerli gruplar halinde, ikili mücadele olmaksızın, kuvvet ve aerobik dayanıklılığa yönelik antrenmanlar yapılmalı; top, yelek vb. ortak malzeme kullanımından kaçınılması sağlanmalıdır.

2-Sporcular, antrenman sahasına kendi özel araçlarıyla tek kişi olarak gelmeli ve kendi özel malzemelerini kullanmalıdır.

3-Kulüp tesislerinde antrenman sonrası duş alınmamalı, her tuvalet kullanımı sonrasında, bir sondaki kullanım öncesinde tuvalet temiz bırakılıp dezenfekte edilmelidir.

4-Tüm takımın dahil edileceği yemek yeme ve takım toplantısı gibi organizasyonlar yapılmamalıdır.

5-Antrenmanlar mutlaka denetlenmelidir. Denetim için Spor Dairesi ve/veya belediyelerden yardım talep edilebilir.

6-Tüm takımların futbolcu, teknik ekip ve destek ekipleri ile birlikte; maçları yönetecek hakemlere müsabakaların başlangıç tarihinden hemen önce test yapılması uygun olacaktır.

7-Tesiste el dezenfektanı bulundurularak, tesis içerisinde bulunanların giriş ve çıkışta dezenfektan kullanması sağlanacaktır.

8-Tesise gelişte maske vb. kişisel koruyucu ekipmanlar takılı olacaktır. Futbolcular hariç antrenman esnasında herkes koruyucu maske ile olacak, kişisel koruyucu ekipmanlar kesinlikle ortaklaşa kullanılmayacaktır.

9-Soyunma odası kullanılacaksa, odaya 1 kişiden fazla birinin girmesi engellenecek; sporcu, yönetici ve kulüp personeli sosyal mesafe kurallarına uyup birbirileri arasında en az 2 metre mesafe bırakacaktır.

10-Teknik direktör ve/veya antrenörler antrenman programlarını sosyal mesafe kurallarını gözeterek programlayacaktır.

11-Her sporcu, yönetici ve kulüp personeli Covid-19’dan korunmak için belirtilen hijyen koşullarına uymakla yükümlüdür.