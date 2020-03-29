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"Futbolumuza yeni şekil vereceğiz"

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Serkan Önet, liglerimizin nasıl devam etmesi gerektiği ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, “Yapılması gereken kupa maçlarını tamamlayıp, futbolumuza yeni bir şekil vermek olmalıdır.” açıklamasını yaptı

"Futbolumuza yeni şekil vereceğiz"

Çetinkaya kaptanı Serkan Önet, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle ara verilen liglerimizin nasıl devam etmesi gerektiği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Serkan Önet’in sosyal medyada yaptığı değerlendirmeler şöyle:

“Önümüzdeki sezon başı tek yapılması gereken Nicosia Group Kıbrıs Kupasını maçlarını tamamlamak olmalıdır.

Yabancı futbolcu konusu en azından önümüzdeki sezon için bana göre bitmiştir. Çünkü mevcut yabancı futbolcuların ya da denenmeye gelecek olanların Temmuz – Ağustos içinde ne taşıyıp taşımadıklarını kimse bilemez. Böyle önemli bir sağlık riskini de kimse göze alamaz diye düşünüyorum. Çocuklarımıza güvenerek, futbolumuza yeni bir şekil vereceğiz.”

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