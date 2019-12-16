Futbolumuza MTG damgası

Mağusa Türk Gücü A Takımı, Mağusa Türk Gücü U21 Takımı ve Mağusa Türk Gücü U17 Takımı, liglerinde liderlik koltuğuna oturdular

Necati KÜLAHLILAR

Mağusa Türk Gücü’nün (MTG) liglerde mücadele eden 3 takımı da liderlik koltuğuna oturarak kulübün başarısını ortaya koydular.

Mağusa Türk Gücü A Takımı, K-PET Süper Ligin 14. haftası sonunda 32 puanla liderliğe yükselirken, Cihangir’in 2 puan önüne geçti. Mağusa Türk Gücü A Takımı, attığı 43 gol ve +29 gol averajı ile en iyi gol averajına sahip olan takım olarak da dikkat çekiyor.

Mağusa Türk Gücü U21 Takımı, ise U21 Süper Ligin zirvesinde namağlup yoluna devam ederken, en yakın takipçisi Yenicami’ye 4 puan fark attı. Mağusa Türk Gücü U21 Takımı, attığı 84 gol ve +76 gol averajı ile müthiş istatistiklere imza attı.

Mağusa Türk Gücü U17 Takımı, ise U17 Ligi B Grubunda oynadığı 8 maçın, 8’ini de kazanarak puan kayıpsız olarak grubunu tamamladı.