Futbolumuz Tuğsan için kenetlendi

Çetinkaya – Binatlı ve Göçmenköy – Yonpaş Dumlupınar karşılaşmalarında elde edilecek tüm gelir, İstanbul’da tedavi gören Tuğsan Yazıcı'ya bağışlanacak

Soydan SAKALLI Futbol kulüplerimiz İstanbul Halkalı Acıbadem Hastanesi'nde tedavi gören Tuğsan Yazıcı'nın tedavisine katkı koymak için harekete geçerken, hafta sonunda oynayacakları maçların bilet gelirlerini, Tuğsan Yazıcı'ya bağışlayacaklar. 10 Kasım Cumartesi günü saat 1430’da Atatürk Stadı’nda oynanacak olan Çetinkaya – Binatlı karşılaşması ile 11 Kasım 2018 Pazar günü saat 1430’da Göçmenköy Stadı’nda oynanacak olan Göçmenköy – Yonpaş Dumlupınar karşılaşmasında elde edilecek tüm gelir, yönetim kurullarının aldığı kararlar gereği Tuğsan Yazıcı'ya bağışlanacak.