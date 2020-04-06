"Futbolu unutabiliriz"

Çetinkaya kulüp başkanı Dr Bülent Dizdarlı, futbol ve virüs süreci ile ilgili açıklamalarda bulunurken, “Alınan tedbirlerle sürecin iyi gittiğini ancak insanlara ikili mesafeyi koruyun dediğiniz yerde ikili temasın olduğu bir oyunu oynayın deyemezsiniz. Bu nedenle futbolu bir süre unutabiliriz. Okçuluk ama futbol oynayamayız.” ifadelerini kullandı

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi, Çetinkaya kulüp başkanı Dr Bülent Dizdarlı, futbol ve virüs süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dr Bülent Dizdarlı’nın açıklamaları şöyle:

“Ülkemize gelen Alman turistler aslında bize iyilik yaptılar. Çünkü dünyadaki kayıplara baktığımızda biz alınan tedbirlerle çok iyi gidiyoruz. Bu salgından kurtulma adına bir tarih veremeyiz. Çünkü bilimsel veriye ihtiyaçlar vardır. Ama kendi ölçeklerimizdeki ülkelere baktığımızda kayıp ve vaka sayımız oldukça iyidir. 20 Nisan'dan sonra önümüzü daha net görebiliriz.

Futbol ülkemizin çok sosyal bir olayıdır. Ama sağlıktan önemli değildir. İnsanlara ikili mesafeyi koruyun dediğiniz yerde ikili temasın olduğu bir oyunu oynayın deyemezsiniz. Bu nedenle futbolu bir süre unutabiliriz. Okçuluk vb. sporlar yapabiliriz. Ama futbol oynayamayız.

Ben tamamen güven altına alınmadan hiçbir futbolcumu, teknik adamımı, hiçbir çalışanımı tehlikeye atmam. Biz küme düşmeyi kabul eder ve futbol oynamayız. Bunun için genel kurula gider, lige devam etmeme kararını danışırım. Lige devam etmek isteyen arkadaş varsa da görevi ona devrederim. KTFF sezonu tescil ediyorum. Son 3 sıradaki takımlar küme düşecek derse, her türlü avantajıma rağmen ona da okey derim. Çünkü öncelik insan sağlığıdır. Ha bilim ve sağlık kurulu çıkar herşey yolunda derse o zaman tüm sporlar da oynanır.