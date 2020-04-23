Serkan Önet,“Bu zamanda futbolu oynatmak istemenin ısrarını anlamamaktayız. Neden Ağustos sonu veya Eylül başı kalan maçlarımızı tamamlamıyoruz?” açıklamasını yaptı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle duran K-PET Liglerinin başlama tarihi belirsizliğini korurken, Bilim ve Sağlık Kurulunun Mayıs ayında antrenmanların, Haziran ayında ise liglerin yeniden başlaması gündeme gelmişti.

Konu ile ilgili olarak Çetinkaya kaptanı Serkan Önet’in sosyal medyada yaptığı açıklama şöyle:

“Bu zamanda futbolu oynatmak istemenin ısrarını anlamamaktayız.Neden Ağustos sonu veya Eylül başı kalan maçlarımızı tamamlamıyoruz?

Çünkü şimdi hem virüs salgını, hem sakatlık tehlikesi hem de ciddi sıcaklarda oynama durumu vardır. Daha sonra sağlıklı ortamlarda bu maçları tamamlamanın ne kadar büyük bir sakıncası olabilir ki?

Bana göre hiçbir neden sağlık açısından riskli bu ortamda futbol oynamaktan önemli değildir.Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’ndanbeklentimiz bu süreçte ilk demecindeki gibi maçları Eylül başı tamamlatmasıdır.