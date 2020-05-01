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“Futbolsuz gidilmeyeceğini gördük”

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Niyazi Göksun, “Futbola olan özlemim aşırı düzeydedir. Futbolsuz gidilmeyeceğini gördük. 8 maç için en az riskin bulunacağı ortamda da 6 haftalık hazırlık süresi yeterlidir.” açıklamasını yaptı

“Futbolsuz gidilmeyeceğini gördük”

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulu spor faaliyetlerini de 15 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı.

Bu nedenle K-PET Ligleri ile ilgili belirsizlik devam ederken, Küçük Kaymaklı teknik adamı Niyazi Göksun, liglerin geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Niyazi Göksun’un değerlendirmeleri şöyle:

“Olağan üstü bir durumla karşı karşıyayız. Ben ilk kez futboldan bu kadar uzak zaman geçiririm. Bu nedenle de futbola olan özlemim aşırı düzeydedir. Bu süreçte halkımızda da futbolumuzun ve sporun önemini daha iyi gördüm. Ülkemizin en büyük sosyal aktivitesi olduğu için futbolsuz gidilmeyeceğini gördük.

Futbol hayatımızın büyük bir bölümünü işgal ediyor. Ama daha sakin olmalı ve ona göre tepki vermeliyiz. Örneğin Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu açıklama yaparsa, ona saygı duymalıyız.

50 günü aşkın süredir futbolcularımızdan uzağız. Sosyal medyadan futbolcularla bir araya geldik ama yeterli değildir. Normalde bu hafta sezon tamamlanacaktı. Haziran ortasında da salon çalışmalarına başlayacaktık.

Oynayacağımız 8 hafta için Sağlık ve Bilim Kurullarından olumlu rapor gelmesinden sonra en az riskin bulunacağı ortamda 6 haftalık hazırlık süresi yeterlidir. Bu durumla ilgili programa sahip bir teknik adam yoktur. Bu profesyonel ülkelerde de böyledir. Sıcaklığı da göz önünde bulundurularak futbolun paydaşları ile hazırlık süresi belirlenir. Sonuçta futbolcular nasıl gelecek bilemeyiz. Mental olarak da hazırlanmaları gerekecektir.

Haftada 2 maç oynamak zaten normal sezonda da sıkıntıydı. Şimdi daha çok sıkıntı olacak. Oyuncular ritim kazandıktan sonra 2 maça geçilebilir. Bizi özellikle futbolcuları zor bir süreç bekleyecek. Bu nedenle de Sağlık ve Bilim Kurullarından olumlu rapor gelmesinden sonra tüm teknik ekip olarak bu zor süreci geçmek zorundayız.”

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