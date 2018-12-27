Futbolda yılın son perdesi açılıyor

Berk TURSAN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, BTM 1.Lig, U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve U17 Ligi'nde haftanın hakemlerini açıkladı.
İlk devrenin son maçlarının oynanacağı K-Pet Ligler'inde heyecan, lider Yenicami'nin bu akşam Türk Ocağı ile oynayacağı maçla başlayacak. Cumartesi günü tamamlanacak olan ve Pazar maçının olmayacağı 15. haftanın ilk 3 maçı gece oynanacak. Esentepe ile Gençler Birliği arasında, Erdal Barut Stadı'nda oynanacak olan alt sıraların önemli maçını ise Utku Hamamcıoğlu yönetecek.
K-Pet 1.Lig maçlarının tümü ise 29 Aralık Cumartesi, Saat14:00'te oynanacak.
K-Pet Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
27 Aralık Perşembe, Saat 18:30
YAK - TOL, Atatürk Stadı, Turgay Misk
28 Aralık Cuma, Saat 18:30
DTB - Çetinkaya, Mete Adanır Stadı, Fehim Dayı
BÜY - MA Yeşilova, Üner Berkalp Stadı, Serkan Şimşek
29 Aralık Cumartesi, Saat 14:00
MTG - Küçük Kaymaklı, Canbulat Stadı, Osman Özpaşa
Esentepe - Gençler Birliği, Erdal Barut Stadı, Utku Hamamcıoğlu
GHE - Binatlı, Mete Adanır Stadı, Emre Öztaşlı
Cihangir - Lefke, Cihangir Stadı, Ali Özer
GG - Gönyeli, Şht Ruso Stadı, Mustafa Öztugay
K-Pet 1.Lig'de haftanın programı şöyle:
29 Aralık Cumartesi, Saat14:00
Ozanköy - Yeni Boğaziçi, Mustafa Özkayım Stadı, Mehmet Sezener
Yalova - Bostancı Bağcıl, Tahsin Mertekçi Stadı, Kerem Eran
Göçmenköy - Çanakkale, Göçmenköy Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Akova - Doğancı, Eray Vudalı Stadı, Zekai Töre
Değirmenlik - Maraş, Sadık Cemil Stadı, Serkan Durmaz
Karşıyaka - Mormenekşe, Cemal Şahdur Stadı, Hüseyin Özkan
Mesarya - Düzkaya, Hasan Bardakko Stadı, Hakan Ünal
Yonpaş Dumlupınar - Hamitköy, Dr Fazıl Küçük Stadı, Evren Karademir