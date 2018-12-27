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Futbolda yılın son perdesi açılıyor

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K-Pet Ligler'inde ilk devrenin son hafta heyecanı, Yenicami'nin bu akşam Türk Ocağı ile oynayacağı maçla başlayacak. Maçı Turgay Misk yönetecek. Esentepe ile Gençler Birliği arasında, oynanacak alt sıraların önemli maçını Utku Hamamcıoğlu yönetecek

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Futbolda yılın son perdesi açılıyor
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Berk TURSAN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, BTM 1.Lig, U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve U17 Ligi'nde haftanın hakemlerini açıkladı.

İlk devrenin son maçlarının oynanacağı K-Pet Ligler'inde heyecan, lider Yenicami'nin bu akşam Türk Ocağı ile oynayacağı maçla başlayacak. Cumartesi günü tamamlanacak olan ve Pazar maçının olmayacağı 15. haftanın ilk 3 maçı gece oynanacak. Esentepe ile Gençler Birliği arasında, Erdal Barut Stadı'nda oynanacak olan alt sıraların önemli maçını ise Utku Hamamcıoğlu yönetecek.

K-Pet 1.Lig maçlarının tümü ise 29 Aralık Cumartesi, Saat14:00'te oynanacak.

K-Pet Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

27 Aralık Perşembe, Saat 18:30

YAK - TOL, Atatürk Stadı, Turgay Misk

28 Aralık Cuma, Saat 18:30

DTB - Çetinkaya, Mete Adanır Stadı, Fehim Dayı

BÜY - MA Yeşilova, Üner Berkalp Stadı, Serkan Şimşek

29 Aralık Cumartesi, Saat 14:00

MTG - Küçük Kaymaklı, Canbulat Stadı, Osman Özpaşa

Esentepe - Gençler Birliği, Erdal Barut Stadı, Utku Hamamcıoğlu

GHE - Binatlı, Mete Adanır Stadı, Emre Öztaşlı

Cihangir - Lefke, Cihangir Stadı, Ali Özer

GG - Gönyeli, Şht Ruso Stadı, Mustafa Öztugay

K-Pet 1.Lig'de haftanın programı şöyle:

29 Aralık Cumartesi, Saat14:00

Ozanköy - Yeni Boğaziçi, Mustafa Özkayım Stadı, Mehmet Sezener

Yalova - Bostancı Bağcıl, Tahsin Mertekçi Stadı, Kerem Eran

Göçmenköy - Çanakkale, Göçmenköy Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Akova - Doğancı, Eray Vudalı Stadı, Zekai Töre

Değirmenlik - Maraş, Sadık Cemil Stadı, Serkan Durmaz

Karşıyaka - Mormenekşe, Cemal Şahdur Stadı, Hüseyin Özkan

Mesarya - Düzkaya, Hasan Bardakko Stadı, Hakan Ünal

Yonpaş Dumlupınar - Hamitköy, Dr Fazıl Küçük Stadı, Evren Karademir

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