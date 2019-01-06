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Futbolda U21 heyecanı yaşanıyor

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Futbolda U21 heyecanı yaşanıyor
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Futbolda U21 Süper Lig’de ve U21 Birinci Lig dün 12. haftada oynanması gereken ancak 5-6 Ocak tarihlerine ertelenen maçlar oynanmaya başladı.

U21 Süper Lig’de oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:

Türk Ocağı – Esentepe 4 – 1

Küçük Kaymaklı - Yenicami 1 – 1

Cihangir - Doğan Türk Birliği 0 – 5

6 Ocak Pazar, Saat 11:00

MTG – BÜY               

Çetinkaya  - Gençlik Gücü   

Merit A. Yeşilova – GHE     

Binatlı - Gençler Birliği 

Lefke – Gönyeli                    

 K-Pet U21 Birinci Lig

Düzkaya – Karşıyaka                         4 – 1   

Mormenekşe  - Maraş                        4 – 1   

Bostancı Bağcıl - Değirmenlik           2 – 4

Göçmenköy - Mesarya                       2 – 2   

Çanakkale  - Yalova                            2 – 0

6 Ocak Pazar, Saat 11:00

Akova Vuda – Ozanköy                   

Yeniboğaziçi – Y. Dumlupınar          

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