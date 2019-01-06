Futbolda U21 heyecanı yaşanıyor

Futbolda U21 Süper Lig’de ve U21 Birinci Lig dün 12. haftada oynanması gereken ancak 5-6 Ocak tarihlerine ertelenen maçlar oynanmaya başladı.
U21 Süper Lig’de oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:
Türk Ocağı – Esentepe 4 – 1
Küçük Kaymaklı - Yenicami 1 – 1
Cihangir - Doğan Türk Birliği 0 – 5
6 Ocak Pazar, Saat 11:00
MTG – BÜY
Çetinkaya - Gençlik Gücü
Merit A. Yeşilova – GHE
Binatlı - Gençler Birliği
Lefke – Gönyeli
K-Pet U21 Birinci Lig
Düzkaya – Karşıyaka 4 – 1
Mormenekşe - Maraş 4 – 1
Bostancı Bağcıl - Değirmenlik 2 – 4
Göçmenköy - Mesarya 2 – 2
Çanakkale - Yalova 2 – 0
6 Ocak Pazar, Saat 11:00
Akova Vuda – Ozanköy
Yeniboğaziçi – Y. Dumlupınar