Futbolda U21 heyecanı yaşandı

Futbolda U21 Süper Lig’de ve U21 Birinci Lig dün 12. haftada oynanması gereken ancak 5-6 Ocak tarihlerine ertelenen maçlar oynandı.
U21 Süper Lig’de oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Türk Ocağı – Esentepe 4 – 1
Küçük Kaymaklı - Yenicami 1 – 1
Cihangir - Doğan Türk Birliği 0 – 5
MTG – BÜY 3-0
Çetinkaya - Gençlik Gücü 0-2
Merit A. Yeşilova – GHE 3-1
Binatlı - Gençler Birliği 2-2
Lefke – Gönyeli 2-3
K-Pet U21 Birinci Lig
Düzkaya – Karşıyaka 4 – 1
Mormenekşe - Maraş 4 – 1
Bostancı Bağcıl - Değirmenlik 2 – 4
Göçmenköy - Mesarya 2 – 2
Çanakkale - Yalova 2 – 0
Akova Vuda – Ozanköy 0-1
Yeniboğaziçi – Y. Dumlupınar 1-3