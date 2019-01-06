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Futbolda U21 heyecanı yaşandı

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Futbolda U21 heyecanı yaşandı
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Futbolda U21 Süper Lig’de ve U21 Birinci Lig dün 12. haftada oynanması gereken ancak 5-6 Ocak tarihlerine ertelenen maçlar oynandı.

U21 Süper Lig’de oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Türk Ocağı – Esentepe 4 – 1

Küçük Kaymaklı - Yenicami 1 – 1

Cihangir - Doğan Türk Birliği 0 – 5

MTG – BÜY                 3-0

Çetinkaya  - Gençlik Gücü 0-2        

Merit A. Yeşilova – GHE       3-1

Binatlı - Gençler Birliği  2-2

Lefke – Gönyeli   2-3   

 K-Pet U21 Birinci Lig

Düzkaya – Karşıyaka                         4 – 1       

Mormenekşe  - Maraş             4 – 1

Bostancı Bağcıl - Değirmenlik         2 – 4

Göçmenköy - Mesarya           2 – 2

Çanakkale  - Yalova                            2 – 0

Akova Vuda – Ozanköy                  0-1

Yeniboğaziçi – Y. Dumlupınar          1-3

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