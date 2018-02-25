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Futbolda tüm liglerimizde alınan sonuçlar

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Futbolda tüm liglerimizde alınan sonuçlar
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K-Pet Süper Lig:

Yeniboğaziçi-Doğan Türk Birliği: 1-7

Binatlı-Küçük Kaymaklı: 1-4

Gençlik Gücü-Ozanköy: 4-2

Yalova-Merit Alsancak Yeşilova: 1-1

Türk Ocağı-Baf Ülkü Yurdu: 0-1

Mağusa Türk Gücü-Gençler Birliği: 3-0

Cihangir-Lefke: 0-2

26 Şubat Pazartesi:

Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-GAÜ Çetinkaya, Fehim Dayı

U21 Süper Lig:

Yeniboğaziçi-Doğan Türk Birliği: 1-1

Binatlı-Küçük Kaymaklı: 1-2

Gençlik Gücü-Ozanköy: 3-1

Yalova-Merit Alsancak Yeşilova: 0-5

K-Pet Birinci Lig

Akova-Lapta: 3-1

Dumlupınar-Bostancı Bağcıl: 3-0

Çanakkale-Mormenekşe: (Tatil Edildi)

Görneç-Kaya Mehmetçik: 3-0

Maraş-Değirmenlik: 1-2

K-Pet Birinci Lig

Gönyeli-Esentepe: 1-4

Hamitköy-Girne Halk Evi: 4-1

Göçmenköy-Doğancı: 0-0

BTM 1. LİGLERİNDE 7. HAFTA TOPLU SONUÇLARI
KIRMIZI GRUP
GAZİKÖY - DİPKARPAZ 1-0
SERDARLI - TATLISU SERACILAR 5-0
YILDIRIM - GEÇİTKALE 3-2
MESARYA - VADİLİ TÇB 2-1
KUMYALI - DÖRTYOL 1-1

BEYAZ GRUP
DENİZLİ – KARAOĞLANOĞLU 6-1
DÜZKAYA - ORTAKÖY 4-1
YILMAZKÖY - KARŞIYAKA 2-3
AYDINKÖY - TATLISU 3-4

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