Futbolda tüm liglerimizde alınan sonuçlar

K-Pet Süper Lig:
Yeniboğaziçi-Doğan Türk Birliği: 1-7
Binatlı-Küçük Kaymaklı: 1-4
Gençlik Gücü-Ozanköy: 4-2
Yalova-Merit Alsancak Yeşilova: 1-1
Türk Ocağı-Baf Ülkü Yurdu: 0-1
Mağusa Türk Gücü-Gençler Birliği: 3-0
Cihangir-Lefke: 0-2
26 Şubat Pazartesi:
Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-GAÜ Çetinkaya, Fehim Dayı
U21 Süper Lig:
Yeniboğaziçi-Doğan Türk Birliği: 1-1
Binatlı-Küçük Kaymaklı: 1-2
Gençlik Gücü-Ozanköy: 3-1
Yalova-Merit Alsancak Yeşilova: 0-5
K-Pet Birinci Lig
Akova-Lapta: 3-1
Dumlupınar-Bostancı Bağcıl: 3-0
Çanakkale-Mormenekşe: (Tatil Edildi)
Görneç-Kaya Mehmetçik: 3-0
Maraş-Değirmenlik: 1-2
K-Pet Birinci Lig
Gönyeli-Esentepe: 1-4
Hamitköy-Girne Halk Evi: 4-1
Göçmenköy-Doğancı: 0-0
BTM 1. LİGLERİNDE 7. HAFTA TOPLU SONUÇLARI
KIRMIZI GRUP
GAZİKÖY - DİPKARPAZ 1-0
SERDARLI - TATLISU SERACILAR 5-0
YILDIRIM - GEÇİTKALE 3-2
MESARYA - VADİLİ TÇB 2-1
KUMYALI - DÖRTYOL 1-1
BEYAZ GRUP
DENİZLİ – KARAOĞLANOĞLU 6-1
DÜZKAYA - ORTAKÖY 4-1
YILMAZKÖY - KARŞIYAKA 2-3
AYDINKÖY - TATLISU 3-4